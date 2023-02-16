UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Braga sahasında Fiorentina'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Braga - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Braga - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off turunda Braga ve Fiorentina kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Braga - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRAGA - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Braga - Fiorentina maçı 16 Şubat Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.