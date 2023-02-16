Lazar Markovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı ve nereli? Lazar Markovic yaşamı ve kariyeri...

Gaziantep FK'nın yıldızlarından biri olan Lazar Markovic, sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. Lazar Markovic'in yaşamı ve kariyeri sporseverler tarafından araştırılıyor ve merak ediliyor. Peki, Lazar Markovic kimdir? Lazar Markovic kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Nereli? Kariyeri ve yaşamı...

Gaziantep FK'nın deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmesinin ardından ismi 4 büyüklerle anılan Lazar Markovic, sporseverler tarafından merak konusu oldu. Peki Lazar Markovic kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Arama motorlarında araştırılan bu soruların cevabı ve tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

LAZAR MARKOVIC KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

2 Mart 1994'te Sırbistan Cacak'ta doğan Lazar Marković, Sırp millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da forma giymektedir. 2 Mart 1994 tarihinde zamanın Yugoslavya'sı, bugünün Sırbistan'ının bir şehri olan Cacak'da dünyaya geldi. Ağabeyinin izinden gidip futbolcu olmak isteyen Lazar Markovic, Cacak'ın Borak Cacak kulübünde alt yapı kariyerine başladı. 2006 yılında Partizanlı yetkililer tarafından dikkat çeken Markovic artık ülkenin en büyük iki takımından birinin alt yapısında eğitim görecekti. Geçen beş yılın ardından 2011′de as takıma yükselen Markovic o zamanki teknik direktörleri Aleksandar Stanojevic tarafından Sloboda Uzice karşılaşmasının ikinci yarısında oyuna alınarak profesyonelliğe tam anlamı ile adım atmış olur. Batı Avrupalılar tarafından sıkça "Ağır çekimde oynanan lig" olarak nitelendirilen Sırbistan liginde fark yaratır ve Benficalı gözlemcilerin dikkatini çeker.

LAZAR MARKOVIC KARİYERİ

Benfica

Marković, çıkan Chelsea FC söylentilerine rağmen SL Benfica ile beş yıllık sözleşme imzaladı.

Liverpool

Benfica'da 1 sezon oynayan Markovic, 2014-15 sezonunda 20.000.000 £ GBP karşılığında Liverpool'a transfer oldu.[1][2] Liverpool formasıyla ilk maçını 60. dakikada Philippe Coutinho'nun yerine oyuna girdiği Manchester City karşılaşmasında oynadı.[3] 29 Ağustos 2015 tarihinde Fenerbahçe'ye 1 sene süreliğine kiralık olarak transfer oldu.[4]

Fenerbahçe

29 Ağustos 2015 tarihinde Fenerbahçe'ye kiralanmıştır.Lazar Marković Fenerbahçe'de de 50 Numaralı formayı almıştır.Fenerbahçe ile ilk maçına 13 Eylül 2015 tarihinde oynanan Kasımpaşa maçında 62.Dakikada Robin van Persie'nin yerine giren Marković,bir hafta sonra oynanan Bursaspor maçında Luis Nani'ye bir asist yapmıştır.Bu maçta hızı,tekniği ve çalımları ile dikkat çeken Marković için,Fenerbahçe'nin eski efsane futbolcusu Rıdvan Dilmen ''Yavru Rıdvan'' benzetmesini yapmıştır.27 Eylül 2015 tarihinde oynanan Beşiktaş maçının 38.dakikasında sakatlanmış,yerini Volkan Şen'e bırakmıştır.Bu maçtan 2 hafta sonra sahalara yeniden dönen Marković, Fenerbahçe forması ile ilk golünü bir UEFA Avrupa Ligi karşılaşması olan Celtic FC maçında atmıştır. Türkiye Kupası'nda ilk golünü ise 21 Ocak 2016, Perşembe günü oynanan Tuzlaspor maçının 90. dakikasında kaydetmiştir. Sezon sonunda ise takımdan ayrıldı.

Millî takım

Sırbistan millî takımının formasını U-17 seviyesinden beri giyen Markovic şu anda A millî takımın güncel kadrosunda yer almakta. 21 kez Sırp millî takımının formasını giydi, 3 golü bulunuyor.

MARKOVIC HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

⚽2011-2013 Partizan

⚽2013-2014 Benfica

⚽2014-2019 Liverpool

⚽2015-2016 → Fenerbahçe (kiralık)

⚽2016-2017 → Sporting CP (kiralık)

⚽2017 → Hull City (kiralık)

⚽2018 → Anderlecht (kiralık)

⚽2019 Fulham

⚽2019-2022 Partizan

⚽2022- Gaziantep FK