UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Salzburg sahasında Roma'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Salzburg - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off turunda Salzburg ile Roma kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Salzburg - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SALZBURG - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Salzburg - Roma maçı 16 Şubat Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.