UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Barcelona sahasında Manchester United'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Barcelona - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off turunda Barcelona ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Manchester United maçı 16 Şubat Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.