Ajax - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ajax sahasında Union Berlin'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Ajax - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off turunda Ajax lle Union Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ajax - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AJAX - UNION BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ajax - Union Berlin maçı 16 Şubat Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.