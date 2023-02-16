UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Qarabağ sahasında Gent'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Qarabağ - Gent maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off turunda Qarabağ ile Gent kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Qarabağ - Gent maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

QARABAĞ - GENT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Qarabağ - Gent maçı 16 Şubat Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.