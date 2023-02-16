UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Lazio sahasında CFR Cluj'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Lazio - CFR Cluj maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off turunda Lazio ile CFR Cluj kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lazio - CFR Cluj maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAZİO - CFR CLUJ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lazio - CFR Cluj maçı 16 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.