UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bodo/Glimt sahasında Lech Poznan'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Bodo/Glimt - Lech Poznan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bodo/Glimt - Lech Poznan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off turunda Bodo/Glimt ve Lech Poznan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bodo/Glimt - Lech Poznan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BODO/GLIMT - LECH POZNAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bodo/Glimt - Lech Poznan maçı 16 Şubat Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.