UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Shakhtar Donetsk sahasında Rennes'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Shakhtar Donetsk - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off turunda Shakhtar Donetsk ile Renneskozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Shakhtar Donetsk - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SHAKHTAR DONETSK - RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Shakhtar Donetsk - Rennes maçı 16 Şubat Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.