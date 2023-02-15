UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Basel, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Basel, yarın oynanacak karşılaşma için kente geldi. Basel Antrenörü Heiko Vogel ve Kasim Adams'ın basın toplantısının ardından İsviçre ekibi Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde son idmanını yaptı. Misafir takım, 15 dakikası basına açık olan idmanda yarın oynanacak maç öncesi taktik çalışması gerçekleştirdi.