Depremzedeler için bir araya gelen TFF ve Süper Lig kulüpleri, 1 Mart Çarşamba günü TV kanallarından yayınlanacak programda bağış toplayacak. Kampanyaya destek veren PSG'nin yıldızları Messi, Neymar ve Mbappe'nin yanı sıra çok sayıda futbolcu da katılacak.
Messi, Neymar, Mbappe TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak
Ülkemizi yasa boğan depremin ardından TFF'nin duyurduğu ve 1 Mart'ta hayata geçeceği vurgulanan 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına dünya yıldızları da destekte bulunacak. O isimlerin başında Messi, Neymar ve Mbappe de yer alıyor.
Depremzedeler için bir araya gelen TFF ve Süper Lig kulüpleri, 1 Mart Çarşamba günü TV kanallarından yayınlanacak programda bağış toplayacak. Kampanyaya destek veren PSG'nin yıldızları Messi, Neymar ve Mbappe'nin yanı sıra çok sayıda futbolcu da katılacak.
Kampanyaya destek veren Paris Saint-Germain (PSG), dünyaca ünlü futbolcuları Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe'nin imzalı formalarını, açık artırma yoluyla satılması için bu projeye aktaracak.
Programda buna benzer birçok etkinlik gerçekleştirilecek. TFF ve Süper Lig kulüpleri 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasından toplanacak bağışlarla konteyner sayısını 10 bine yükseltmeyi hedefliyor.