Depremzedeler için bir araya gelen TFF ve Süper Lig kulüpleri, 1 Mart Çarşamba günü TV kanallarından yayınlanacak programda bağış toplayacak. Kampanyaya destek veren PSG'nin yıldızları Messi, Neymar ve Mbappe'nin yanı sıra çok sayıda futbolcu da katılacak.

