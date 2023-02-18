Vedat Muriqi sitem etti! "Ben yere düştüğümde..."

La Liga'da bu sezon gösterdiği performansın iyi olduğunu savunan Vedat Muriqi, "Aradan önce 14 maçta 8 gol attım. Bir Mallorca forveti için 14 maçta 8 gol atmak çok iyi. Tabii bundan sonra herkes daha fazlasını bekleyecek. Ben bir forvet oyuncusuyum ve her zaman bu kaygıyı taşıyorum. Gol atan bir forvetin gol atamamasına katlanmak zor ama takıma başka bir şekilde yardım ettiğimi bilen bir koçum ve takım arkadaşlarım olduğu için şanslı olduğumu düşünüyorum" açıklamasını yaptı.