Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vedat Muriqi suskunluğunu bozdu. Futbol kariyerini La Liga temsilcisi Real Mallorca'da sürdüren Kosovalı santrfor, İspanyol basınına konuştu. Formsuz performansı nedeniyle son dönemde eleştirilen Vedat Muriqi, hakem kararlarına dair sert eleştirilerde bulundu.
Vedat Muriqi sitem etti! "Ben yere düştüğümde..."
Fenerbahçe'den Lazio'dan transfer olan ancak orda istediği çıkışı gösteremeyen Vedat Muriqi, Mallorca'da kariyerinin iyi dönemlerinden birini yaşıyor. Kosovalı forvet, İspanyol hakemleri hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.
Milliyet'te yer alan habere göre İspanyol basınından Marca'nın sorularını cevaplayan Vedat Muriqi'nin açıklamaları ses getirdi.
Kosova'da yılın futbolcusu ödülünü 2 kez kazanma başarısı gösteren tecrübeli santrfor, bu sezon 9 kez rakip fileleri havalandırdı. Vedat Muriqi takım arkadaşlarına 2 gol pası verirken son gol sevincini Atletico Madrid karşısında yaşadı.