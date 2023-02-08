Marsilya - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Kupası

Fransa Kupası'nda heyecan devam ederken Marsilya sahasında PSG'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Marsilya - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Kupası'nda heyecan devam ederken Marsilya ile PSG karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Marsilya - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MARSILYA - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Marsilya - PSG maçı 8 Şubat Çarşamba günü saat 20:15'te beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

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