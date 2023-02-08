Bochum - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Kupası
Almanya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Bochum sahasında Dortmund'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Bochum - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.02.2023- 17:40
Almanya Kupası'nda heyecan son 16 turu ile devam ediyor. Bochum ile Dortmund Almanya Kupası'nda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bochum - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BOCHUM - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Bochum - Dortmund maçı 8 Şubat Çarşamba günü saat 22:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.
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