Toulouse - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Kupası
Fransa Kupası'nda heyecan devam ederken Toulouse sahasında Reims'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Toulouse - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Fransa Kupası'nda heyecan devam ederken Toulouse ile Reims karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Toulouse - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TOULOUSE - REIMS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Toulouse - Reims maçı 8 Şubat Çarşamba günü saat 20:15'te beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.