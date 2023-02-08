Dünya Kulüpler Kupası'nda heyecan devam ediyor. Al Ahly sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Al Ahly - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Ahly - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Dünya Kulüpler Kupası'nda heyecan yarı final ile devam ediyor. Al Ahly ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Ahly - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL AHLY - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Ahly - Real Madrid maçı 8 Şubat Çarşamba günü saat 22:00'de oynanacak.