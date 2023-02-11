Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkili olan deprem felaketi sonrasında Avrupa'daki birçok takım Türkiye'ye destek mesajı verdi. Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Hollanda Eredivisie, Belçika Pro Ligi, İngiltere Championship gibi birçok ülkedeki takımlar, karşılaşmalardan önce hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.