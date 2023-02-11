Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkili olan deprem felaketi sonrasında Avrupa'daki birçok takım Türkiye'ye destek mesajı verdi. Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Hollanda Eredivisie, Belçika Pro Ligi, İngiltere Championship gibi birçok ülkedeki takımlar, karşılaşmalardan önce hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.
Avrupa’daki kulüplerden Kahramanmaraş depremi sonrası destek
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem sonrası Avrupa kulüplerinden Türkiye'ye destek geldi. Birçok kulüp, maçları öncesi saygı duruşunda bulundu.
BELÇİKA EKİBİ WESTERLO'DAN "GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYEM" MESAJI
Belçika Pro Lig ekibi KVC Westerlo, bugün sahasında Gent'i konuk etti. 3-3 biten karşılaşma öncesinde KVC Westerlo, "Geçmiş Olsun Türkiyem" yazılı tişörtler ile sahaya çıktı.
HULL CITY TÜRK BAYRAĞI AÇTI
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Stock City mücadelesi öncesinde saygı duruşunda bulundu. Hull City'li futbolcular Türk Bayrağı da açtı.