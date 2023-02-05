Mallorca 1-0 Real Madrid | MAÇ SONUCU - ÖZET
Real Madrid, İspanya La Liga'nın 20. haftasında Mallorca'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu zirvede büyük bir yara aldı. Ev sahivbi takımın golünü Nacho Fernandez kendi kalesine kaydetti.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 05.02.2023- 18:17
Mallorca Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Mallorca 1-0 kazanırken, galibiyet golü 13. dakikada Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Vedat Muriqi'den geldi.
Bu sonuçla birlikte 45 puanda kalan Real Madrid bir maç eksiği bulunan lider Barcelona'nın 5 puan gerisinde kalırken, Mallorca puanını 28'e yükseltti.
Ligin bir sonraki maç haftasında Mallorca deplasmanda Sevilla'ya konuk olurken, Real Madrid evinde Elche'yi konuk edecek.