Mallorca 1-0 Real Madrid | MAÇ SONUCU - ÖZET

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 20. haftasında Mallorca'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu zirvede büyük bir yara aldı. Ev sahivbi takımın golünü Nacho Fernandez kendi kalesine kaydetti.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 05.02.2023- 18:17