Tottenham 1-0 Manchester City | MAÇ SONUCU - ÖZET
Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Manchester City'i 1-0 mağlup etti. Tottenham'ın golünü Harry Kane kaydetti.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 05.02.2023- 23:36 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023- 23:40
Tottenham'a galibiyeti getiren golü 15. dakikada Harry Kane kaydetti. Premier Lig'de 200. gole ulaşan 3. oyuncu olan Harry Kane, toplamda Tottenham formasıyla attığı 267 golle kulüp tarihinin en skorer futbolcusu oldu.
Bu sonucun ardından Manchester City 45 puanda kaldı. Tottenham ise üst üste ikinci galibiyetini alarak 39 puana yükseldi.