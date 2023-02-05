Spezia 0-3 Napoli (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İtalya Serie A'nın 21. haftasında lider Napoli, deplasmanda Spezia'yı 3-0 yendi. Ev sahibi takımın galibiyet golleri 47. dakikada penaltıdan Khvicha Kvaratskhelia, 68 ve 73. dakikalarda ise Victor Osimhen'den geldi.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 05.02.2023- 16:33
Alberto Picco Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Napoli 3-0 kazanırken goller, 47. dakikada penaltıdan Khvicha Kvaratskhelia, 68 ve 73. dakikalarda ise Victor Osimhen'den geldi.
Bu sonuçla birlikte ligde oynadığı son 17 maçta 16. galibiyetini alan lider Napoli puanını 56'ya yükseltirken, Spezia 18 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Napoli evinde Cremonese'yi konuk ederken, Spezia deplasmanda Empoli ile karşılaşacak.