Brest - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Brest ile Lens karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Brest - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Brest ile Lens karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Brest - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BREST - LENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brest - Lens maçı 5 Şubat Pazar günü saat 19.05'te beIN SPORTS MAX 1'de canlı yayınlanacak.

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BREST - LENS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Brest

Bizot; Lala, Herelle, Brassier, Duverne; Camara, Belkebla, Lees-Melou; Honorat, Mounie, Elis

Lens

Samba; Medina, Danso, Gradit; Frankowski, Abdul Samed, Fofana, Machado; Sotoca, Thomasson; Openda