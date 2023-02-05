Marsilya - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Marsilya ile Nice karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Marsilya - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Marsilya ile Nice karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Marsilya - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MARSILYA - NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Marsilya - Nice maçı 5 Şubat Pazar günü saat 22.45'te beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

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MARSILYA - NICE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Marsilya

Lopez; Mbemba, Balerdi, Gigot; Clauss, Rongier, Ounahi, Tavares; Guendouzi, Malinovskyi; Sanchez

Nice

Schmeichel; Mendy, Dante, Ndayishimiye, Todibo, Lotomba; Ramsey, Thuram, Rosario, Diop; Laborde