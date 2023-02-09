Cengiz Ünder'den PSG maçında destek mesajı! "Türkiye için dua edin"

Fransa Ligue 1 temsilcisi Marsilya'da kariyerini sürdüren Cengiz Ünder, Paris Saint-Germain'le (PSG) oynadıkları maçta formasının altına "Türkiye için dua edin" tişörtüyle çıktı.

Fransa ekibi Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, Paris Saint Germain maçında depremzedelere destek olmak amacıyla, formasının altındaki tişörte 'Türkiye için dua edin' yazısını yazdı.

Fransız temsilcisi Marsilya'da futbol hayatını sürdüren milli futbolcu Cengiz Ünder, Fransa Kupası Son 16 Turu'nda Paris Saint Germain ile oynadıkları maçta Türkiye'deki depremi unutmadı. Karşılaşmada giydiği formasının altında yer alan tişörte 'Türkiye için dua edin' yazısını yazan Ünder, destek mesajını verdi.



