Brentford - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brentford sahasında Southampton'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Brentford - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brentford ile Southampton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brentford - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRENTFORD - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brentford - Southampton maçı 4 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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BRENTFORD - SOUTHAMPTON MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Brentford

Raya; Ajer, Pinnock, Mee; Hickey, Jensen, Norgaard, Janelt, Henry; Mbeumo, Toney

Southampton

Bazunu; Bella-Kotchap, Bednarek, Salisu; Bree, Alcaraz, Diallo, Perraud; Ward-Prowse; Mara, Adams