Brighton - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brighton sahasında Bournemouth'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Brighton - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brighton ile Bournemouth karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brighton - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRIGHTON - BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brighton - Bournemouth maçı 4 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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BRIGHTON - BOURNEMOUTH MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Brighton

Sanchez; Lamptey, Dunk, Webster, Estupinan; Caicedo, Gilmour; March, Gross, Mitoma; Welbeck

Bournemouth

Neto; Smith, Stephens, Kelly, Vina; Lerma, Rothwell; Anthony, Traore, Ouattara; Moore