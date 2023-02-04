Aston Villa - Leicester City maç��nı canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Aston Villa ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Aston Villa - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ASTON VILLA - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Aston Villa - Leicester City maçı 4 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de beIN Connect'te canlı yayınlanacak.
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ASTON VILLA - LEICESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Aston Villa
Martinez; Young, Konsa, Mings, Moreno; Ramsey, Kamara, Luiz; Buendia, Watkins, Bailey
Leicester City
Ward; Castagne, Amartey, Faes, Kristiansen; Tielemans, Praet; Maddison, Dewsbury-Hall, Barnes; Iheanacho