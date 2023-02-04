Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 19. haftada Bochum sahasında Hoffenheim'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Bochum - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bochum ile Hoffenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bochum - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOCHUM - HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bochum - Hoffenheim maçı 4 Şubat Cumartesi günü saat 17.30'da oynanacak. Müsabaka beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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BOCHUM - HOFFENHEIM MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bochum

Riemann; Janko, Ordets, Schlotterbeck, Soares; Losilla, Kunde; Asano, Stoger, Antwi-Adjei; Hofmann

Hoffenheim

Baumann; Kabak, Brooks, Nsoki; Skov, Rudy, Delaney, Angelino; Baumgartner; Bebou, Kramaric