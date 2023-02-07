Kahramanmaraş ve çevresinde 7,7 ile 7,6’lık depremlerle ülkemizin en kötü gününü yaşadık. 10 ilde felakete yol açan deprem faciasında binden fazla can kaybı var. Arama ve kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Hatay'ın Ganalı oyuncusu Atsu, Sportif Direktörü Taner Savut ve Yeni Malatyalı Eyüp Türkaslan enkaz altında kaldı.

Deprem ülkesi olan Türkiye, dün sabah saatlerinde acı bir haberle uyandı... Saat 4.17'de Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremle haberiyle tarihimizin en kara gününü yaşadık. Merkez üssü Pazarcık ilçesi olan deprem 10 ilde yıkıma yol açtı. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis'te 3 bin bina yıkıldı. Binden fazla can kaybı yaşadığımız acı depremde yüzlerce vatandaş da yaralandı.

HATAY BEKLEYİŞTE

Saat 13.24'te ikinci depremle sarsıldık. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bu kez 7,6 olarak meydana gelen deprem bir yıkıma daha yol açtı. Spor camiası da bu acı depremden etkilendi. Hatayspor'un Nijeryalı oyuncusu Atsu ve Sportif Direktörü Taner Savut ile Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan enkaz altında kaldı. Hatayspor'da futbolcular Burak Öksüz, Kerim Alıcı ile Bertuğ Yıldırım ve teknik heyetten Ekrem Ekşioğlu, Osman Ateş ile Murat Bel enkazdan kurtarıldı.



Hatayspor Basın Sözcüsü Mustafa Özat, yaşanan deprem felaketinin ardından açıklamalarda bulundu. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in takımı bir araya topladığını ifade eden Mustafa Özat, "Oyunculardan Christian Atsu ve sportif direktörümüz Taner Savut, maalesef hala enkaz altında. Christian Atsu hakkında Portekiz kaynaklı bir haber ulaşıldı diyor ama biz ulaşamıyoruz kendisine. Kimseye ulaşamıyoruz. O bölgeye de ulaşamıyoruz. Ulaşabilsek zaten dünyalar bizim olacak. Yardım bekliyoruz. En zor ulaşılabilecek yer bizim orası. Şu anda en çok yardıma ihtiyaç olan yer Hatay. Deprem bölgelerinde herkesin yardıma ihtiyacı var ama Hatay'da yardıma ihtiyaç çok. Ne battaniye verilen yer var ne çorba dağıtımı yapılan bir yer var, hiçbir şey yok. Deprem olduğu saatten bu yana kaç saat geçti. Dualara ihtiyacımız var. 2 eksiğimiz var tesislerdeyiz. Yarından itibaren güvenli bir şekilde tesislerden tahliye işlemine başlayacağız" dedi.

HENTBOLCULAR ARANIYOR

Türkiye Hentbol Federasyonu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde milli hentbolcu Cemal Kütahya ve Hatayspor Hentbol Antrenörü Savaş Yüksek'in enkaz altında kaldığını açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamada, "Sabahın erken saatlerinden itibaren bölgedeki tüm yardım kuruluşlarıyla irtibat halinde olup, kurtarma çalışmaları sürmektedir" denildi.

BERTUĞ: GAYET İYİYİM

Enkazdan kurtarılan Hataysporlu Bertuğ Yıldırım, "Gayet iyiyim, şebeke problemi olduğu için telefonlara cevap veremiyorum. Herkese geçmiş olsun" açıklamasını yaptı. Onur Ergün, "Arayan herkese çok teşekkür ederim. Çıkan haberler doğru değil. Gayet iyiyim" paylaşımıyla son durumunu duyurdu.

VOLKAN DEMIREL: LÜTFEN YARDIM EDİN

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, depremden zarar gören vatandaşlar için yardım çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan ve gözyaşlarını tutamayan Demirel, "Yardım, yardım. Ne kadar imkan varsa hepsini göndermenizi istiyorum. Lütfen. Çevre iller de aynı şekilde. Sadece Hatay ve Antakya değil. Rica ediyorum. Allah rızası için. Buradaki insanlar kötü." ifadelerini kullandı.



VOLEYBOL TAKIMI ENKAZ ALTINDA

Depremde Hatay Kadın Voleybol Takımı oyuncularının da göçük altında kaldığı öğrenildi. Alanya Belediyespor Oyuncusu Eneshan Can, sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, Hatay Kadın Voleybol Takımı'nda oynayan 14 oyuncunun kaldıkları binanın yıkılması üzerine enkaz altında kaldıklarını duyurdu.

K.MARAŞ'IN TESİSLERİ YIKILDI

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Kahramanmaraş İstiklalspor'un kaldığı tesis yıkıldı.

Teknik heyet ile oyunculardan çıkarılan isimlerin olduğu ve diğerlerini kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. 2. Lig ekibi İskenderunspor'da da teknik heyetten iki personel göçük altında kaldı.

YILMAZ VURAL: PERİŞAN HALDEYİM

Yeni Malatyaspor'un 28 yaşındaki eldiveni Ahmet Eyüp Türkaslan'ın enkaz altında kalmasıyla ilgili teknik direktörü Yılmaz Vural konuştu.

Vural, "Rize maçı sonrası takıma 2 gün izin vermiştim. Oyuncuların birçoğu Malatya'da değildi. Bir tek Ahmet Eyüp Türkaslan oradaydı. Eşini kurtarmışlar. Haber bekliyorum. Perişan haldeyim" sözlerini sarf etti.

GÜREŞÇİLERDEN HABER GELDİ

Türkiye Güreş Federasyonu, Kahramanmaraş'ta düzenlenen Uluslararası 12 Şubat 20 Yaş Altı Güreş Turnuvası'na katılan kafilelerle ilgili açıklama yaptı. Kentte bulunan Fransa, Kosova ve Özbekistan kafileleriyle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Sporcu, antrenör ve kafile üyelerinin tüm ihtiyaçları ile yakından ilgilenilmektedir. Kafileler ülkelerine doğru yolculuğa çıkmaya başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.

SİVASSPOR'UN ACI GÜNÜ

Kahramanmaraş depreminde Sivasspor da gelen acı haberle sarsıldı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, yardımcı antrenörü Ayhan Tenbeloğlu'nun ailesinden 15 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 2019 yılından bu yana kırmızı-beyazlı ekipte Çalımbay'ın ekibinde görev yapan 50 yaşındaki antrenörün ailesi Hatay'da kalıyordu.

3 VOLEYBOLCU KURTULDU

TVF Erkekler Voleybol 2. Ligi'nde mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor da depremden etkilendi. Konakladıkları otelin depremde yıkılması sebebiyle enkaz altında kalan 3 sporcunun kurtarıldığı ifade edildi.