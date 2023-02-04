Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 19. haftada Mönchengladbach sahasında Schalke'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Mönchengladbach - Schalke maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Mönchengladbach ile Schalke kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mönchengladbach - Schalke maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONCHENGLADBACH - SCHALKE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mönchengladbach - Schalke maçı 4 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS MAX 1 ve Tivibu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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MONCHENGLADBACH - SCHALKE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Mönchengladbach

Omlin; Scally, Itakura, Elvedi, Bensebaini; Weigl, Kone; Hofmann, Kramer, Stindl; Thuram

Schalke

Fahrmann; Brunner, Yoshida, Jenz, Uronen; Latza, Krauss; Kozuki, Bulter, Skarke; Frey