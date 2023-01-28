Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında Bayern Münih sahasında Eintracht Frankfurt'la kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında Bayern Münih ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Münih'in golünü 34. dakikada Leroy Sane kaydederken; konuk takım bu gole 69'da Randal Kolo Muani'yle karşılık verdi.

Bu sonucun ardından B. Münih ligde üst üste 3. kez beraberlikle ayrıldı ve 37 puana yükseldi. Yenilmezlik serisi 6 maça çıkan Frankfurt ise 32 puana ulaştı.

Ligin 19. haftasında Münih deplasmanda Wolfsburg'la karşılaşacak. Frankfurt ise sahasında Hertha Berlin'i ağırlayacak.