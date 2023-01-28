Cremonese Inter 1-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET
Inter, İtalya Serie A'nın 20. haftasında Cremonese'yi Lautaro Martinez'in golleriyle 2-1 mağşup etti. Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 66 dakika sahada kaldı.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 28.01.2023- 22:13
Karşılaşmada Inter'e galibiyeti getiren golleri 21 ve 65. dakikalarda Lautaro Martinez attı. Cremonese'nin tek golü 11. dakikada David Okereke'den geldi.
Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 66 dakika sahada kaldı.
Bu galibiyetin ardından Inter, 40 puana yükseldi ve lider Napoli'yi takibini sürdürdü. Cremonese, 8 puanla son sırada kaldı.
Ligin gelecek haftasında Inter, sahasında Milan ile karşı karşıya gelecek. Cremonese, Lecce'yi ağırlayacak.