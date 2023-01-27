TRANSFER HABERİ: Emre Çolak'ın yeni adresi şaşırttı!
31 yaşındaki futbolcu Emre Çolak, İspanya 3. Ligi'ne transfer oldu. Tecrübeli oyuncu, CF Intercity ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 27.01.2023- 14:50 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023- 14:59
31 yaşındaki futbolcu, İspanya 3. Lig takımlarından CF Intercity'ye transfer oldu.
İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, Emre Çolak ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Emre Çolak, daha önce İspanya'da Deportivo forması giymişti.