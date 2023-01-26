Beşiktaş'ın Anderson Talisca hayalleri suya düştü. Al-Nassr'da mutsuz olduğu iddia edilen ve takımdan ayrılmak istediği söylenen Brezilyalı yıldız herkesi ters köşe yaptı.
Anderson Talisca'dan transfer sürprizi! 4 yıllık imzayı atıyor
Transfer haberi: Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca'nın adı sık sık Süper Lig devleriyle anılıyordu. Brezilyalı yıldız geleceğiyle ilgili önemli bir karar aldı. İşte ayrıntılar...
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 26.01.2023- 12:56
Akşam'da yer alan habere göre Suudi Arabistan ekibi, Anderson Talisca'yı yeni sözleşme konusunda ikna etti.
Al-Nassr, yeni sözleşme konusunda el sıkıştığı Anderson Talisca'nın yıllık ücretine çok ciddi bir zam yapacak.