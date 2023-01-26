Talisca'dan transfer sürprizi!
Weghorst'a hocasından övgü!
Anlık canlı Döviz ve Altın Kuru takibi!
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
Aspor Keşfet
Son Dakika
Ferdi'den transfer açıklaması! Ferdi'den transfer açıklaması! 12:03
F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! İşte Bruma'nın yeni adresi F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! İşte Bruma'nın yeni adresi 12:01
Emre Mor'a sürpriz! Emre Mor'a sürpriz! 11:42
Fırtına'da ayrılık vakti! Fırtına'da ayrılık vakti! 11:40
F.Bahçe 3 eksikle çalıştı! F.Bahçe 3 eksikle çalıştı! 11:36
Beşiktaş'a transferde şok haber! Beşiktaş'a transferde şok haber! 11:33
Daha Eski
Kaan transferinde mutlu son! Kaan transferinde mutlu son! 11:28
Icardi gemileri yaktı! Transfer için devreye girdi Icardi gemileri yaktı! Transfer için devreye girdi 11:15
F.Bahçe'de şok gelişme! F.Bahçe'de şok gelişme! 11:03
Lucas Moura'dan G.Saray'a transfer yanıtı! Lucas Moura'dan G.Saray'a transfer yanıtı! 11:02
Beşiktaş'ta Josef şoku! Beşiktaş'ta Josef şoku! 10:26
İmzalar atılıyor! Dünyaca ünlü golcü G.Saray'a İmzalar atılıyor! Dünyaca ünlü golcü G.Saray'a 10:03
SON DAKİKA