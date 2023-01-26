Kim Min Jae Manchester United yolunda!
Fenerbahçe'den Napoli'ye transferiyle gündem olan Kim Min Jae, burada gösterdiği performansla göz doldurmaya devam ediyor. Güney Koreli stoper için çıkış maddesi olan 48 milyon Euro'yu Manchester United'a transfer olacağı iddia edildi.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 26.01.2023- 20:44
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Manchester United, Kim Min-Jae'nin temsilcileriyle transfer için görüşmelere başladı. 1-15 Temmuz arası 48 milyon euro'luk bir çıkış maddesi olan Kim Min-Jae için Manchester United'ın bu ücreti ödeyip transferi bitirmeyi planladığı kaydedildi.
Napoli ise Manchester United'ın bu ücreti ödemesi ihtimaline karşılık olarak Kim Min-Jae'ye zam ve yeni sözleşme önerdi. Yeni sözleşmede Koreli stoperin serbest kalma maddesinin ise 48'den 65 milyon euro'ya çıkartılması teklif edildi ancak Min-Jae cephesi bu teklifi geri çevirdi.
Haberde Kim Min-Jae'nin Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olurken büyük soru işaretleri taşıdığı ancak şu an Avrupa'nın en iyi stoperlerinden biri olduğu vurgulandı.
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26 yaşındaki stoper, Beijing Guoan'dan Fenerbahçe'ye 3 milyon euro'ya transfer olmuş, 1 yaz sonra ise 18.05 milyon euro karşılığında Napoli'ye transfer olmuştu.