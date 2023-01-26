Kim Min Jae Manchester United yolunda!

Fenerbahçe'den Napoli'ye transferiyle gündem olan Kim Min Jae, burada gösterdiği performansla göz doldurmaya devam ediyor. Güney Koreli stoper için çıkış maddesi olan 48 milyon Euro'yu Manchester United'a transfer olacağı iddia edildi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.01.2023- 20:44