Benzia'dan 2.5 yıllık imza! Yeni takımı...

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Yassine Benzia'nın yeni takımı belli oldu. 28 yaşındaki Cezayirli orta saha oyuncusu kariyerine Azerbaycan'da devam edecek.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Yassine Benzia bir türlü aradığını bulamadı ve şimdi de Azerbaycan'a transfer oluyor. Yeteneğini istikrarına yansıtamayan oyuncu için yeni durak Karabağ!

YASSINE BENZIA AZEYBAYCAN'A

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ve kariyerini Fransız ekibi Dijon'da sürdüren Yassine Benzia sürpriz bir transfere imza atıyor.

L'Equipe'te yer alan haber ve Akşam'ın derlediği habere göre 28 yaşındaki Cezayirli orta saha oyuncusu, Azerbaycan ekibi Karabağ'a transfer oluyor. Karabağ'ın yıldız isme 2.5 yıllık kontrat önerdiği ve anlaşmanın yakın olduğu vurgulandı.

2018-2019 sezonunda Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Benzia, Şubat 2022'den Haziran 2022'ye kadar da Hatayspor'da oynamıştı.