UEFA'dan Avrupa Şampiyonası kararı! 32 takım fikri...

UEFA'dan Avrupa Şampiyonası için karar verildi. 32 takıma yükseltme fikri olan UEFA, bu karardan vazgeçti.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.01.2023- 20:43