UEFA'dan Avrupa Şampiyonası kararı! 32 takım fikri...
UEFA'dan Avrupa Şampiyonası için karar verildi. 32 takıma yükseltme fikri olan UEFA, bu karardan vazgeçti.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 25.01.2023- 20:43
UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Avrupa Şampiyonası organizasyonlarında bir değişiklik yapılmayağı kaydedildi.
Avrupa Şampiyonası organizasyonları 24 takımla oynanmaya devam edecek.
Avrupa Şampiyonası'na katılan takım sayısı 1996'da 8'den 16'ya çıkarken, bu sayı 2016 Fransa Avrupa Şampiyonası'yla birlikte 24'e çıkmıştı.