Mainz Borussia Dortmund 1-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET
Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 17. haftasında deplasmanda Mainz'ı 2-1 mağlup etti. Borussia Dortmund'da milli futbolcumuz Salih Özcan, 90 dakika sahada kaldı.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 26.01.2023- 00:06
Karşılaşmada Mainz 2. dakikada Jae-Seong Lee ile öne geçti. Borussia Dortmund, bu gole 4. dakikada Julian Ryerson ile karşılık verdi.
Karşılaşma uzun süre 1-1'lik eşitlikle devam ederken, 90+3'te sahneye çıkan Giovanni Reyna, Dortmund'un sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.
Borussia Dortmund'da milli futbolcumuz Salih Özcan, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Dortmund, 31 puana yükseldi. Mainz 05 20 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Dortmund, Bayer Leverkusen ile deplasmanda karşılaşacak. Mainz, sahasında Bochum ile karşılaşacak