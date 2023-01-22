Almanya Bundesliga'da Borussia Mönchengladbach sahasında Bayer Leverkusen'le karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekip bu maçı kazanıp seri oluşturmak isterken; konuk takım ise 3 maçlık galibiyet serisini devam ettirme peşinde... Peki; Mönchengladbach Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte detaylar...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor... Borussia Mönchengladbach ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, M'Gladbach - Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH BAYER LEVERKUSEN MUHTEMEL İLK 11'LER

B. M'Gladbach: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Neuhaus, Zakaria; Plea, Embolo, Hofmann.

B. Leverkusen: Grill; Dragovic, Tah, Tapsoba, Wendell; Demirbay, Aranguiz, Wirtz; Diaby, Schick, Gray.

MÖNCHENGLADBACH - LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

B. Mönchengladbach ile B. Leverkusen arasında oynanacak maç, saat 19.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 4'ten canlı yayınlanacak.