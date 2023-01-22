La Liga'nın 18. haftasında Villarreal sahasında Girona'yı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Villarreal - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 18. haftada Villarreal ile Girona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Villarreal - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VILLARREAL - GIRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Villarreal - Girona maçı 22 Ocak Pazar günü saat 16:00'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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