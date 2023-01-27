Manchester City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FA Cup

FA Cup 4. tur maçında heyecan devam ediyor. Manchester City sahasında Arsenal'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Manchester City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere FA Cup'ta heyecan 4. tur müsabakaları ile devam ediyor. Manchester City ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Manchester City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CİTY - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - Arsenal maçı 27 Ocak Cuma günü saat 23:00'te oynanacak. Maçın yayınsıcı bulunmuyor.

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