Levante 0-2 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İspanya Kral Kupası son 16 turunda maçında Atletico Madrid, deplasmanda Levante'yi Morata ve Llorente'nin golleriyle 2-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.01.2023- 01:17