İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Everton sahasında Southampton'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Everton - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 20. haftada Everton ile Southampton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Everton - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EVERTON - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Everton - Southampton maçı 14 Ocak Cumartesi günü saat 18:00'de beIN SPORTS Max 2'de canlı yayınlanacak.

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