Inter - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Inter sahasında Hellas Verona'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Inter - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 18. haftada Inter ile Hellas Verona karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Inter - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER - HELLAS VERONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter - Hellas Verona maçı 14 Ocak Cumartesi günü saat 22.45'te S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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INTER - HELLAS VERONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Inter

Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Dzeko

Hellas Verona

Montipo; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Depaoli, Ilic, Tameze, Doig; Lazovic, Kallon; Djuric