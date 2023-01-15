İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Newcastle United, sahasında Fulham'ı 1-0 mağlup etti ve zirve yarışında iddiasını sürdürdü.

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Newcastle United, konuk ettiği Fulham'ı 1-0 yenerek zirve yarışında iddiasını sürdürdü.

St. James' Park'ta oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada ev sahibi Newcastle United'a galibiyeti getiren golü, 89. dakikada Alexander Isak kaydetti.

Fulham'da Aleksandar Mitrovic, 69. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Newcastle United, puanını 38'e çıkararak 3. sıraya yükseldi ve lider Arsenal ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi. Fulham ise 31 puanla 6. sırada kaldı.