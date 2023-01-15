Fortuna Sittard 2-2 PSV (MAÇ SONUCU-ÖZET) Burak Yılmaz PSV'yi son anda yıktı!

Hollanda Ligi'nin 16. haftasında Fortuna Sittard ile PSV Eindhoven kozlarını paylaştı. Fortuna Sittard Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlik ile sona ererken, ev sahibi Sittard'da goller; 45+1'de Inigo Cordoba ve 90+9'da penaltıdan Burak Yılmaz'ın ayağından geldi. Konuk ekip PSV'nin golleri ise 65. dakikada Xavi Simons ve 76. dakikada Ibrahim Sangare'den geldi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.01.2023- 18:54