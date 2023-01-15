İspanya La Liga'nı 17. haftasında Almeria ile Atletico Madrid kozlarını paylaştı. Almeria'nın ev sahipliğinde oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Karşılaşmada gol perdesini 18. dakikada konuk ekip Atletico Madrid takımında Correa açtı.
Ardından 37. dakikada Almeria'da Toure skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.
Mücadelede ayrıca Atletico Madrid takımından Reguilon 2. sarıdan kırmızı kart gördü.
Maç 1-1'lik beraberlikle sona ererken Atletico Madrid ligde 28 puanla 4. sırada yer aldı.
Ev sahibi Almeria ise 18 puanla 13. sırada bulunuyor.