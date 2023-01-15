İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Arsenal, deplasmanda Tottenham ile karşı karşıya geldi. Topçular, Londra derbisini 2-0 kazandı ve liderliğini sürdürdü.

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda Tottenham'ı 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Ligin 20. hafta mücadelesinde, sezonun formda ekibi Arsenal, Şampiyonlar Ligi vizesi almak için mücadele eden Tottenham'ın konuğu oldu.

Karşılaşmayı baştan sona kontrolü altında götüren konuk ekip, 14. dakikada Hugo Lloris (kendi kalesine) ve 36. dakikada Martin Ödegaard'ın ağları sarsmasıyla rakibini 2-0 mağlup etti.

Puanını 47'ye yükselten Arsenal, en yakın rakibi ikinci sıradaki Manchester City ile arasındaki puan farkını 8'e çıkardı. Tottenham ise 33 puanla 5. sırada kaldı.