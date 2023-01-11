Transferde dev kapışma! Dünya yıldızları bedava...

Futbolda ara transfer dönemiyle birlikte gözler özellikle bonservisi elinde oyunculara çevrildi. Listede birçok dünya yıldızı da bulunurken işte bonservisi elinde olan yıldız futbolcular...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 11.01.2023- 10:46