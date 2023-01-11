2022-2023 futbol sezonunda ikinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak ve 8 Şubat Çarşamba günü sona erecek.
Transferde dev kapışma! Dünya yıldızları bedava...
Futbolda ara transfer dönemiyle birlikte gözler özellikle bonservisi elinde oyunculara çevrildi. Listede birçok dünya yıldızı da bulunurken işte bonservisi elinde olan yıldız futbolcular...
Kulüplerin, hem kadrolarını güçlendirmek hem de bütçelerini korumak isteyecekleri ara transfer döneminde, serbest statüdeki futbolcular takımların ilgi odağında bulunuyor.