İngiltere Premier Lig'de zor günler geçiren Wolverhampton, daha önce Galatasaray'da forma giyen Mario Lemina'yı transfer etmek istiyor. Fransa Ligue 1'de forma giyen orta saha için takımı Nice, Wolverhampton'dan 10 milyon euro talep etti.

İngiltere Premier Lig'de zor günler geçiren Wolverhampton, daha önce Galatasaray'da forma giyen Mario Lemina'yı transfer etmek istiyor. Fransa Ligue 1'de forma giyen orta saha için takımı Nice, Wolverhampton'dan 10 milyon euro talep etti.

Çıkan haberlere göre Wolves, Mario Lemina'nın 10 milyon sterlinlik transferini tamamlamaya çok yakın.

Teknik direktör Julen Lopetegui, takımının içinde bulunduğu zor durum göz önüne alındığında, Molineux'ye yeni isimler getirmek istiyor. Wolves şu anda Premier Lig'de 19. sırada bulunuyor.