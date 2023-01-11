Fransa Ligue 1'de Nantes, sahasında Lyon'u ağırladı. Stade de la Beaujoire'de oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.



Nantes'te Galatasaray'dan kiralanan Mostafa Mohamed, ilk 11 başladığı karşılaşmada 68 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Nantes 18 puana ulaştı. Lyon'un puanı ise 25 oldu.



Ligin bir sonraki haftasında Nantes, deplasmanda Montpellier ile karşılaşacak. Lyon, sahasında Strasbourg'u ağırlayacak.